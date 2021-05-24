軒郁國際（6703） 24日表示，經過去年一整年疫情的挑戰，公司虛實整合的商業模式轉型已有顯著成效，展望第二季，旗下自有品牌電商平台iQueen愛女人購物網受疫情帶動居家網購商機外，防疫相關用品業績平均成長4-10倍，營運樂觀。

第一季EPS交出1.73元佳績的軒郁，有鑑於世界疫情持續，2019年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司後，正式以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團。

目前保健產品以夜酵素及益生菌為新普利主力產品，在疫情來襲的當下，防疫品當家，口罩、益生菌、防疫護目鏡、攜帶式空氣濾芯機等相關商品業績均創新高，預計將帶動一波新業績與新會員成長動能。

此外，軒郁自去年疫情開始，即測試遠距雲端運營、經過一年的測試，本月突發而至的疫情，讓軒郁即刻啟動準備多時的雲端作業。公司全體員工已於5/17（一）啟動全員居家辦公並建立人員的雲端健康監測及通報措施，以降低同仁被感染之風險．全力配合主管機關的相關措施，確保公司常規營運能力。

軒郁為面對疫情的挑戰，已在年初為全體員工加保防疫險，員工除一般的團體保險、住院醫療、意外醫療外，並加保癌症醫療險，並配合政府政令宣導，當有足夠新冠肺炎疫苗可接種時，全額補助全體同仁施打疫苗，並加強同仁全身健康檢查之補助，為員工健康把關。

(工商 )