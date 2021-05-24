金融圈接連失守 台銀證實北投分行1員工確診 10:042021/05/24 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台銀（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台銀證實北投分行有員工確診，已經進行2次全面性的消毒，台銀強調，而該位員工的工作內容屬於庶務性工作，並不會接觸到民眾和客戶。 台銀表示，至於接觸者也按照指揮中心的指示分配，北投分行今日維持最低的人力。 台銀也鼓勵民眾，盡量使用「零接觸」或「低接觸」交易，如果有需求也可以到鄰近的分行如士林分行等分散人流。 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 桃園母子基隆姊妹 到過萬華確診 (中時 ) #新冠肺炎 #台灣 #分行 #台銀 #北投 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 確診或接觸確診者怎麼辦 蘇貞昌：請先待在家 10:012021/05/18 政治 《金融股》確診者曾赴斗六分行 臺企銀：已妥善因應 12:002021/05/18 財經 衛報：台人憂封城 瘋搶物資 04:102021/05/18 國際大事 王任賢：單日確診達1200人 醫療恐崩潰 04:102021/05/18 焦點要聞 確診者足跡至斗六分行 台企銀緊急消毒 12:182021/05/18 財經 頭戴式防護罩上陣 滙豐全台分行開先例 11:082021/05/18 財經 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 09:142021/05/18 生活 萬華獨居婦確診後突失聯 家屬報警破門送醫不治 12:432021/05/18 社會 照護確診輕症 方艙CP值高 04:102021/05/18 話題觀察 案1588弟弟居檢確診 進出竹縣市 04:102021/05/18 地方新聞 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 中市公布確診者足跡 包含大坑十號步道、水湳市場 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 不斷更新 》雨彈太狂 桃竹苗投7縣市豪雨 北部國家級警報狂響 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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