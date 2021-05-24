台銀證實北投分行有員工確診，已經進行2次全面性的消毒，台銀強調，而該位員工的工作內容屬於庶務性工作，並不會接觸到民眾和客戶。

台銀表示，至於接觸者也按照指揮中心的指示分配，北投分行今日維持最低的人力。

台銀也鼓勵民眾，盡量使用「零接觸」或「低接觸」交易，如果有需求也可以到鄰近的分行如士林分行等分散人流。

(中時 )