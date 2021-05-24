疫情期間民眾減少外出，網購需求大增，然而一名女子抱怨，上Uber eats訂藥妝店1000餘元的商品，並備註放「4樓門口」。左等右等等不到商品，查詢訂單進度赫然發現「已送達」，官方mail也回覆商品「依照您的外送指示放置於指定地點」，但女子查看外送員回報的送達照，明顯是馬路邊，讓女子相當傻眼。眾多網友回覆有類似經驗，表示商品被A了，建議直接報案。

一名女子在臉書社團《爆料公社》發文，表示22日下午6點多經由Uber eats訂日藥本舖的維他命類商品共1025元，因為疫情嚴重，所以指示「放4樓的門口」。不過原PO等到近9點仍沒有收到商品，進uber的app查詢訂單發現，訂單呈現已經送達，但是原PO不但沒收到商品，甚至也沒有接到外送員的聯繫。

她依照官網指示，上app尋求協助，23日早上10點多收到回覆mail，信中表示經過調查，外送員依照原PO的指示把商品放在指定地點，但原PO一看外送員回報的已送達的照片，明顯是「馬路旁」，讓她相當傻眼。且信中回覆因原PO在1年前曾因餐點問題退費一次，所以這次不能退費。

原PO表示實在想不透，這次跟一年前那次有何關聯？而且她查詢外送員拍的照片是在大馬路旁，「跟4樓門口會不會差太多？」。此外，她調出4樓門口的監視器，發現根本沒有外送員的身影，所以再次向uber提出申請，但是對方的回應始終一樣，不願意負責也不願意退款，讓原PO苦惱呼喊：「可以去哪裡申訴呀？只想退回自己的錢，賺錢不易，我有老有小呀！」。

有網友回應：「我之前的情況完全跟你一模一樣，用foodpanda買了4000多塊小三美日的東西，刷卡付錢的，沒領到後也是報警，警察有到警衛室來，但說這屬於民事，無法幫忙，我說那如果是偷竊或侵占呢，他說因為沒有照到他有把那一整袋拿走，通常無法定罪，因為法律講求證據，然後後來我跟管理員調監視器，發現外送員倒著走進電梯，人也是戴口罩戴安全帽，出門口之後，因為我家門前的監視器壞了沒照到臉，應該是預謀私吞！我打電話給外送員，他說因為我沒接電話直接把我東西丟在路邊了，那時我很笨還真的騎車出去找，結果後來也沒找到，結論應該是外送員私吞了4000多塊的東西，最後熊貓客服也沒有退款給我，但是照外送平台的規定-如果是超市買了東西（不是食物的話），沒有聯絡到買家，必須把東西送回店家，學到教訓就是再也不要綁信用卡在外送平台上」。

也有人說：「昨天叫uber eats也是，我也是指示放4樓門口，結果東西丟在管理室拍照就走了，連對講機也沒打上來，也沒傳訊息說他到了，東西丟著就走了，然後就完成訂單？！要不是我覺得等很久打開app看，還不知道我東西已經到了！」。

「直接報案比較快。很明顯你的東西被A走了，既然你有監視器畫面不用怕，外送員也搞笑，這樣隨便拍個馬路也能交差？公司也能接受這種照片也很扯！」、「你的訂單紀錄會有外送員的紀錄，直接截圖他給你的圖片跟影片證明當時沒有外送員，去警局報案涉及侵占，公司就會出面處理了！」、「外送平台說要保護外送人員，避免接觸，我們都願意配合，但是外送公司一點都不保護消費者！我們家也都曾經線上付款東西被拿走過，但因為金額都很小，所以都會想說算了...」。

女子訂千元藥妝保健品沒收到，外送平台卻回覆「已送達」。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

(中時新聞網)