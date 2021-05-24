台灣週末確診人數飆升，疫情還未降溫，各縣市對檢測需求大增，今日生醫檢測族群擔綱類股領頭羊，泰博(4736)飆漲8.8%、寶齡富錦(1760)狂漲7.8%、亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)漲幅都在7%以上，瑞基(41717)漲幅也在6%左右，上市櫃生醫指數逆勢揚升，成為盤面上的人氣焦點；而興櫃股的檢測業者金萬林(6645)漲幅在1成以上，博錸(6572)及普生(4117)也聯袂上漲。

逸達生技董事長簡銘達博士說，在台灣疫情嚴峻的關鍵時刻，任何有幫助對抗疫情的可能性，我們都將不遺餘力。逸達已開始向主管機關及有關單位洽詢FP-025能夠協助臨床抗疫的方式，不論是作為恩慈療法(compassionate use)或是增加台灣進入目前的二期臨床試驗收試點，希望可以透過FP-025抗發炎、抗纖維化的機制，治療肺部嚴重發炎、需倚賴呼吸輔助的COVID-19重症患者。FP-025在臨床前動物實驗中對改善呼吸道發炎及纖維化表現了絕佳潛力，並已在一期臨床試驗中證實良好的安全性與耐受性，目前正在美國進行針對新冠肺炎重症(severe to critical)患者的ARDS二期臨床試驗。

博錸則是指出，如今已知疫苗對部分變異株防護力低下及施打疫苗的空窗期，加上全球專家仍無法有效控制疫情擴散的情況下，新冠病毒變異株檢測的及時性及精準度仍受全世界關注。博錸與日商電化Denka聯手共同開發的新型冠狀病毒變異株核酸檢測試，有別於其他試劑在陽性反應後再檢測變異病毒，該試劑能同時檢測出新冠肺炎及變異株突變位點，能一次檢測出包含英國B1.1.7、南非B.1.351、巴西P.1、加州B 1.427/B.1.429等。

(時報資訊)