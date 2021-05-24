華星光(4979)第一季每股虧損0.62元，主要是因為大陸的5G建置仍未明顯回溫，加上美系客戶400GbE產品良率仍在調試中導致，惟法人看好，華星光營收動能有機會自第二季起開始回溫，第三季也可望持續季增。

華星光第一季營收18.3億元，季減少29.5%、年減少28.3%，每股虧損0.62元，華星光第一季延續去年第四季弱勢，主要因素包括大陸5G建置仍未明顯回溫，導致10GbE與25GbE相關產品需求持續不振；歐美客戶於去年第四季開始進入400GbE產品轉換周期，良率仍在調試中，既有之100G產品也因客戶處於整庫存而減少需求；加上還有原物料價格上漲與缺貨，對整體毛利率造成負面影響。

法人指出，根據產業訪查顯示，大陸5G基地台建置需求於第二季仍處低檔，建置預計將於第三季開始，故須等到第三季華星光 10GbE/25GbE產品動能將轉強，而歐美客戶之庫存調整於第一季完成，預計第二季開始回復拉貨，400GbE產品亦計畫將於下半年進入量產，看好拉貨動能將有機會提前，故第一季有機會是華星光營運谷底，第二季、第三季將逐季成長，惟今年全年獲利轉盈恐仍有難度。

(時報資訊)