台塑(1301)第二季在開工率略高於第一季下，預估單季營收將相較第一季成長，且美洲因疫苗持續施打，市場需求恢復正常下，有利於價格支撐，台塑今股價於台塑四寶中相對抗跌，力拚站穩盤上小漲，收復5日線。

台塑認為，5月因客戶無法轉嫁高價原料成本，需求減少，部分產品價格比4月下跌，加上印度疫情持續惡化，影響當地客戶購料及交期，但因4月仁武PVC、VCM及(石咸)廠配合中油18吋乙烯管線檢測安排歲修，5月恢復正常生產，開工率預計落在94%，將高於4月的88%，受惠產銷量增加，台塑預估5月營業額與4月相當，至於6月，因美國暴風雪停工的同業逐漸恢復出口，將影響亞洲石化產品行情，預計營業額會低於5月，不過，整體而言，第2季各產品平均價格及開工率仍高於第1季，故台塑預估第2季營業額比第1季成長。

以全球市場來說，台塑相對看好美洲市場，近期美國因疫情延續導致缺工，且2月德州暴風雪影響石化產品供應短缺，加上疫情期間花費降低，家庭及個人儲蓄增加，且美國民眾1月與3月陸續領到600美元及1400美元救濟款，民間消費力道強勁，2021年第1季個人消費支出比去年同期大幅成長10.7%，且3月新屋銷售數量也比 2月成長20.7%，有利石化產品需求增長，支撐美洲市場價格。

至於大陸市場，台塑則表示，大陸第2季新增大量PE、ECH及PP等產能，包括PE新增310萬噸、ECH新增22萬噸、PP新增245萬噸，市場供給增加，加上近期調控國內原物料價格，導致目前石化產品行情低於美洲及亞洲其他地區，大陸業者大量出口PVC、PP等產品，影響全球市場供需平衡，亞洲部分石化產品價格面臨下修壓力。

台塑第2季共6個廠安排歲修，加上麥寮正丁醇廠停車更換觸媒，合計7個廠比第1季8個廠減少1個廠，預期開工率落在91%，將高於第1季90%。

(時報資訊)