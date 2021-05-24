台股早盤由航運股挺身守「萬六」大關，台北外匯經紀公司新台幣匯價以27.94元平盤開出後小升，追蹤美元兌換6種主要貨幣的美元指數近期在90附近整理，匯銀指出，本週匯市展望的觀察指標包括疫苗施打進度，拜登政策提案進展，以及企業財報等。

白宮本周將公布2022年財政預算，恐再增添美國沉重財政赤字的包袱，而壓抑美元，如經濟數據能維持偏強加上物價走揚趨勢，有望相對支撐美元，否則如未能守住1月初低點89.4，則不排除跌穿89價位關卡，朝2018年初低點88.6靠攏。

在疫苗接種方面，目前美國每100人的疫苗接種數量達84.8劑，總接種數量達2.82億劑，拜登目標要在7/4之前讓70%的美國成年人至少接種1劑新冠疫苗美國新冠疫情持續緩和，各州陸續放寬防疫規定。

拜登政策提案進展方面，拜登政府與共和黨持續就基礎建設計畫及資金來源等問題進行談判，5/21拜登團隊提出將基礎建設和就業計劃的規模減少約四分之一，從2.3兆降至1.7兆美元，希望獲得共和黨人的支持。就共和黨方面，由參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)主導提出的基礎建設計畫規模僅5680億美元，跡象顯示共和黨有望支持將規模再提高一些，依照共和黨參議員麥康奈及格雷漢(Lindsey Graham)的說法規模可能落在約8~9千億美元，但與民主黨提案仍有不小落差，共和黨對於資金來源透過加稅方式支應亦持反對立場，但尚未提出具體計畫。

至於美股企業財報，根據統計，未來一週包括半導體NVIDIA、雲端軟體商Salesforce.com、多家零售商等15家史坦普500企業將公佈財報。

(時報資訊)