新莊設「熱區防疫中心」 警方強化巡邏、視狀況鳴笛驅散（新莊警提供／戴上容新北傳真）

新冠肺炎本土確診案例激增，新北市長侯友宜表示，新北市疫情有往外擴散趨勢，今日在三重、新莊成立熱區防疫中心。新莊熱區防疫中心今（24）日在體育場小巨蛋入口處成立，新莊警啟動為期3天的強化三級防疫措施，視情況鳴笛驅散。

新北市警察局新莊分局統籌轄區警方，從24日、25日、26日連續三日，針對新莊轄區內的10個里15處熱點，每日從上午8點至晚上10點，以2小時一個班次，規劃三線巡邏網，進行機動篩檢站、全面大清消、高頻率巡邏、熱區關懷及強化防疫宣導等5大措施，執行高頻率熱區巡邏。

新莊分局表示，將針對巡邏區域E化巡簽處、市集、公園、人潮易聚集處所加強巡邏，加強宣導防疫措施、防止滋擾情事，並針對未戴口罩者、室外10人以上之聚會，視狀況運用警笛及車內廣播設備進行勸導、驅散。

廣播採兩種宣導防疫作為的版本(台語男聲版、女聲版)，彈性授權勤務同仁因地制宜自行決定播放版本，由勤務人員車巡時放慢車速，利用車內揚聲設備沿途廣播善意提醒民眾之外，另利用Line里長群組宣導防疫跑馬燈及廣播稿，方便里長利用里民廣播器和商家跑馬燈擴大宣導防疫措施，警民共同合作抗疫。

分局長林温柔叮嚀，警方出勤時，務必穿戴齊全的隔離衣及攜帶酒精，以達防疫措施滴水不漏之效。新莊分局呼籲，防疫視同作戰，防疫期間請配合政府防疫措施，落實勤洗手、戴口罩，並遵守社交距離的規定，避免前往人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的場所，大家齊心防疫，才能嚴防疫情擴散，杜絕防疫破口。

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(中時 )