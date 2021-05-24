台中市政府警察局為更方便民眾申領交通事故資料，導入使用自然人憑證的認證機制，事故當事人直接在家裡就能完成事故資料申請及取件，不需再前往警察機關領取，不僅減少民眾等候的時間，尤其目前為防疫期間，直接於線上申領資料更可防止與他人接觸機會，大大降低感染風險，省時、省力、安全又便利。

因應國內新冠肺炎疫情嚴峻，如在台中市發生交通事故7日後，請多利用網路少用馬路，可用自然人憑證至「台中市政府警察局道路交通事故」為民服務系統申請交通事故資料：現場圖、照片、分析研判表後自行下載相關資料，或以手機掃描當事人登記聯單左方QR-code快速連結申請。

經台中市警察局統計民眾線上申領交通事故資料，106年共申請14萬5546件，107年15萬8200件較106年增加12,654件(8.7％)，108年17萬6896件，109年19萬2486件，較108年增加15590件(8.8％)，顯見民眾對於線上申請之便利性及接受度頗高。

交通警察大隊大隊長陳松寅呼籲民眾多使用線上申請及取件，直接在家上線下載所申請之事故資料，真正享受「多用網路」、「少用馬路」的便捷性與安全性，並表示網路線上申辦好處多，提供您「免排隊」、「免等候」、「零距離」、「零時差」與「無感染風險」的便利服務，並配合政府達到電子化行政作業，簡化民眾向政府洽公之流程，提升為民服務效率，更保護民眾生命財產安全。

(中時 )