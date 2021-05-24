新冠肺炎疫情波及消防、警政機關，北市萬華警分局西門町派出所2名陳姓員警，其中1名陳員本月19日施打過AZ疫苗後，因曾確診者有過接觸，遭匡列隔離，得知消息當晚陳員即到剝皮寮快篩，採檢結果為陰性，但23日卻接到通知，PCR核酸檢測陽性，另1名陳姓員警則是快篩陽性，2人現分住不同飯店隔離當中，均未感覺身體不適。

本月13日西門町派出所陳姓員警逮捕竊盜案嫌犯，戒護人犯到分局偵查隊，在偵訊室內與另一名確診者有近距離接觸，事後該人犯確診，陳員因密切接觸遭匡列，19日就去快篩，衛生單位同時也採檢PCR，結果23日出爐，陳員為陽性。

陳告訴同事，覺得身體狀況良好，並未有感冒、失去味覺嗅覺的症狀，19日上午還配合分局接種疫苗，預計2週後接種第2劑。另1名陳姓員警19日因身體不舒服並未接種疫苗，經快篩為陽性，現仍在等候PCR結果，2人均入住飯店隔離當中。

西門町派出所共有60名員警，昨天晚上已經安排37人到和平醫院快篩，今天也將陸續採檢，並針對辦公處所進行消毒。

(中時 )