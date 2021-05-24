台灣疫情告急，指揮中心在15日宣布雙北地區進入三級警戒，18日更宣布全台三級，自此全台防疫便開始繃緊神經，而一名台灣推特用戶，在15日疫情爆發後，發出了短短21字的喊話要「世界看好了」，因語氣中二又正面積極，意外爆紅，就連外媒時代雜誌都引用報導；但至今疫情仍然嚴峻，距離「兩周」的期限只剩下4天，這讓許多網友見到外媒報導都不禁感嘆，這下牛皮吹破，臉丟大了！

一名台灣推特用戶在15日上午11時11分發出了一條推文寫下，「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒！」當時引發台灣網友的討論，紛紛轉發，各式衍生創作也隨之而出，要讓這句精神喊話提振台灣防疫的信心。

但時間過去了，如今距離指揮中心設定的「解封時間」只剩下短短4天，而在今日又傳出外媒時代雜誌撰文引用「看好了世界」一文報導台灣疫情，文中更用一句「一個祕密茶攻破全世界最吹牛的新冠防線」，這讓許多網友的玻璃心都碎了，直呼這波疫情擴散，簡直讓台灣的臉都丟大了。

該文引發網友討論，表示「史上最大笑話」、「當小丑給全世界笑笑」、「校正回歸正夯」、「覺青愛吹就繼續吹，坐等吹破牛皮」、「到時再校正回歸一下，就又有2週了」、「出國不敢說自己是台灣人了」、「到時候政府我看應該會降成準2拉XD」、「真是又賭爛又丟臉」、「不用刻意等這個，二級沒疫苗要怎麼回去」、「可憐啊！中二病不會要命只是丟臉」。

(中時新聞網)