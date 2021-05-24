英國最大反對黨工黨表示，將爭取和推動周一在國會中進行投票，支持美國的全球最低企業稅率計畫。

美國財政部在上周稍早時表示，在國際協商時會接受最低15%的企業稅率，而該提議稅率也遠低於美國多個跨國企業所提議的最低21%稅率。

英國財政部長桑納克(Sunak)在今年稍早曾宣布，英國即將要把英國主要企業稅率，從2023年預定的19%，未來再往上提高到25%。

英國反對黨正在為此對財務法案提出修正案。工黨發言人指出，該全球最低稅率協定將為英國帶來額外的稅收，同時也可阻止大型跨國公司和網路巨擘削減在英國的業務。

英國財政部也指出，就大型數位企業的徵稅問題達成國際協議，是當務之急的任務，歡迎美國的再次承諾解決該問題。

法國和德國支持21%的最低稅率，而其他國家也有支持更低的稅率，例如先前OECD就該議題討論，集中在12.5%稅率的支持，愛爾蘭也支持該稅率。

(時報資訊)