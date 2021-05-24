國內疫情大爆發，防疫保單投保跟著爆量，根據兆豐金(2886)旗下兆豐保險統計，每日防疫保單進件量以十倍速攀升，每日投保超過5,000件以上，其中529元方案幾乎佔承保件數的9成，要保人大多為女性，且7成以上的保戶會同時為家庭中的其他成員投保，投保人數平均約2-3人。由於透過語音就可以完成投保，防疫保單零接觸，也成為這波疫情下，婆婆媽媽儲備物資之餘，最夯的行動，甚至也出現國內龍頭電信公司幫6000位員工集體投保的大單。

兆豐保險「全民防疫專案」保障目前有529元及1086元兩個方案，最高理賠金額達25萬元；保障涵蓋隔離保險金、確診慰問金及住院醫療費用，且染疫期間若有使用負壓隔離病房或加護病房，則加倍給付住院醫療費用，且國內、國外發生法定傳染病保險事故，均在承保範圍內。此外，0至75歲都可以投保，投保後保障立即生效。

這一波疫情起爆點在北部，兆豐保險的內部資料也顯示，投保件數也多集中在六都，尤以疫情最嚴重的雙北市佔了4成，這顯示雙北市民面臨疫情威脅，風險意識增強，也想為自己及家人增加一些保障。

兆豐保險總經理游建烽表示，疫情嚴峻，民眾也不必擔心購買防疫保單要與業務員接觸，從投保、繳費及理賠都可零接觸，再讓保戶選擇使用電子保單，從投保到出單都讓民眾保得安心、買得放心，民眾可透過兆豐保險官網進件，或撥打0800-053-588免付費電話洽詢。因為保單設計住院是以日額理賠，礙於法規無法透過網路投保，兆豐保險以零接觸思維，將投保程序簡化，以電話行銷團隊使用電話錄音的方式來確認民眾投保意願、信用卡繳費並完成投保，而一次投保多人的家庭方案則以紙本要保書寄回取代臨櫃辦理，以減少人與人接觸感染的風險。事故發生時更可至兆豐保險官網進行線上理賠申請。

(時報資訊)