上周五芝加哥穀物期貨多收黑，其中小麥期貨下跌，並觸及一個月低點，因美國平原小麥收成前景改善，在前四個交易日中的三個交易日上漲後下跌；玉米期貨獲利回吐，價格跌至三周的低點，因對需求的擔憂超過了逢低買入的態勢；而大豆壓榨商和出口買家的活動放緩，令交投最活躍的大豆期貨本周下跌3.9％，為四個月來最大單周跌幅。

交易商指出，大豆價格盤中跌至一個月來的最低水準，因市場擔心國內及出口的需求下滑，現貨市場疲軟，也對豆價構成下跌壓力，另外，榨商和出口商的採購步伐放慢；一位分析師表示，隨著夏季臨近，若大豆價格持續高漲，最終會遏制整體需求。

阿根廷港口工人罷工，已經影響到阿根廷的農產品出口，據了解阿根廷大豆收割工作已經完成了85%，這將會提高出口供應。

終場7月大豆跌7美分，報1526.25美分， 7月玉米跌5美分，報659.5美分， 7月小麥跌1美分，報674.25美分，7月黃豆油跌0.27美分，報65.49美分，7月黃豆粉跌2.2美元，報398.9美元。(商品行情網)

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