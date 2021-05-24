本土疫情嚴峻，但鋼鐵龍頭中鋼(2002)看全球用鋼需求維持高峰、後市樂觀。中鋼6月內銷盤價連續第12個月漲價，中鋼集團中鴻(2014)也同步連續第12個月漲價。鋼價第三季仍看漲，鋼廠第三季營運仍佳，今早中鋼股價開低有承接買盤，持續成為人氣聚集的傳產股之一，中鴻盤中股價翻紅。

中鋼董事長翁朝棟對鋼市看法樂觀，表示鋼鐵是國際化流通的產品，全球用鋼需求維持高峰，世界疫情最嚴峻的美國鋼價是世界最高，足以證明鋼市榮景沒有消失，呼籲市場要有信心。

中鋼指出，全球主要經濟體2021年第一季經濟成長力道強勁，美國GDP高達6.4%，中國大陸則創下18.3%的驚人增幅；受惠於各國加速疫苗接種及持續加碼的紓困措施，消費及投資動能續強。台灣今年第1季經濟成長估值為8.16%，創下十年來新高；另方面，中國大陸為追求「碳達峰」、「碳中和」及環保限產目標，進一步加劇全球鋼鐵供需失衡吃緊的窘境，鋼鐵後市看旺。

中鋼6月內銷盤價續漲，平均漲幅約8%。中鋼集團中鴻6月盤價漲幅更高，平均漲幅超過9%。

中鴻6月份內銷熱軋調漲每公噸2800元、冷軋調漲2800元、鍍鋅調漲3200~3500元；外銷依產品及地區別調漲130~200美元。此次盤價平均漲幅超過9%，主力商品熱軋漲幅逾1成，高於預期。

中鴻6月盤價為連續第12個月漲價，第二季也是逐月上漲。以主力商品熱軋而言，4~6月累計調漲5600元，增幅逾2成，可望帶動整體營收持續成長，獲利可望優於第一季。

法人推估，中鴻第二季毛利率可能略較第一季下降，因營收較首季有雙位數成長，預期獲利將優於第一季，EPS估逾1.3元。今年在整體鋼鐵需求攀升，並進入高鋼價時代，中鴻可望受惠，全年營收估有望較去年成長逾15%，EPS估在4元之上，改寫歷史新高。

展望第三季，中鴻看好需求、價格續強，營運表現有望不輸前兩季。

中鴻表示，近期雖中國政府出手干預大宗商品價格，導致黑色系金屬期貨和現貨價格回檔，然隨著各種用鋼產業復甦，歐洲、美國、韓國、越南等地鋼價持續攀升，中鋼、中鴻鋼品報價仍落後國際行情，具補漲空間，因此對第三季價、量均保持樂觀態度。

(時報資訊)