1.東明-KY(5538)：上周五外資轉買超，今早量價俱增，逆漲逾4%，一舉收復5日線、季線。

2.華紙(1905)：紙漿價俏，上周五外資大舉回補買超5978張，激勵今早股價漲逾6.5%，收復月線。

3.永豐餘(1907)：上周五外資、自營商聯手轉買超，今早股價開低後翻漲逾4%，收復月線。

4.東森(2614)：疫情延燒，宅經濟當道，盤初股價逆漲約3.75%，躍過5日線。

5.辣椒(4946)：首季轉盈，擬推線上電競及Q3新作上市，營運添動能，今早股價逆漲逾7.5%。

6.歐買尬(3687)：外資買超不停歇，推升今早股價逆勢大漲逾5%，達94.8元波段新高。

7.愛之味(1217)：疫情未好轉，囤貨心態難除，推升股價續強，上漲近3%，沿5日線強勢震盪。

8.南僑(1702)：大陸油脂、冰品進入傳統旺季推升，股價續彈，走高2%。

9.台玻(1802)：資金偏愛傳產+基本面當靠山，股價穩揚突破30元，走高半根漲停板。

10.金像電(2368)：後市營運審慎樂觀，上周三大法人大買逾8千張，激勵股價逆揚，開盤後走高逾1%。

11.嘉澤(3533)：伺服器需求看增，後市受惠，內資法人進場，股價維持反彈格局，創近3個月高點。

12.利奇(1517)：自行車市旺，供應鏈受惠，早盤漲逾2%。

13.康那香(9919)：校正回歸，本土案例激增，口罩股受矚，早盤漲逾1%。

14.百和興業-KY(8404)：三大法人21日回補，早盤漲逾7%，站回5字頭。

15.嘉里大榮(2608)：三重台北營業所年底啟用，不畏列入注意股，4月每股賺0.18元，早盤再拉60.3元漲停，續寫波段新高點。

16.裕民(2606)：BDI指數上攻，外資止步2連賣超，多方力拱，股價直奔55.9元漲停。

17.矽力-KY(6415)：陸廠在地產能優勢催熟營運拚高，外資連2日敲進，晨盤翻紅續漲逾5.5%。

18.國賓(2704)：甩開疫情衝擊，外資終結連3日賣超，早盤續彈逾2.5%。

19.慧洋-KY(2637)：加碼配息，董座樂看Q2起業績大好，股價衝上漲停。

20.泰豐(2102)：南港經營權之爭戰線拉長，原油期貨強彈，外資再度轉買超，晨盤飆上29元漲停，衝短波高價。

21.長興(1717)：前4月每股稅前淨利1.3元，抗體及抗原快篩試劑產品獲衛福部專案製造許可，早盤獲買盤敲進逆勢勁揚3.8%。

22.亞諾法(4133)：檢測產品需求強，早盤挾量彈漲6%，登今年高價。

23.集盛(1455)：產品價格上漲，今年營運績效拚新高，早盤剽悍漲停，站上逾20年高價。

24.泰博(4736)：篩檢需求暴增，早盤一度急攻漲停，收復200元。

25.南紡(1440)：全球紡織產業鏈缺貨，品牌轉單讓今年營運大受惠，上周五獲外資買超萬張相挺，早盤強攻漲停重返月線。

26.基亞(3176)：伸出援手助防疫，擴大篩檢能量，早盤獲買盤拉抬急攻漲停。

27.台耀(4746)：針劑新廠投產，助於未來接單，獲外資連2買，已連拉3根漲停，登4年高價。

28.聚陽(1477)：訂單能見度強，Q2淡季不淡，預期今年史上最樂觀，早盤勁揚7%，改寫逾5年高價。(編輯整理：李慧蘭)

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