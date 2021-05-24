台股在周六日休假，不但二天確診人數均居高不下，攀升至300多人，且合計有570人「校正回歸」，今（24）日一早開盤跌約166點，跌勢不如預期的大，且指數跌勢一直收斂，甚至不到10點指數更翻紅，重返16,300點整數關卡；惟上檔接近季線仍顯得壓力不輕，指數短暫上漲後再度翻黑。

本土新冠疫情持續擴大，雙北更是重災區，一早反應近日確診人數爆增，指數下跌166點，最低來到16,136點，表現比市場原預期的可能回測「校正回歸」至半年線還要強，5日線約16,175點瞬間跌破後就拉回，連10日線16,028點早盤也沒有來，強守5日及10日均線。

市場人士表示，從今天盤面表現來看，政策明顯一早就從期貨穩盤，隨後也明顯進場護盤，此外，市場看好台股今年獲利基本面，逢低積極加碼敲進，都是台股逢凶化吉，順利由跌翻漲；不過，季線16,530點及月線約16,650點，都同步向下壓，上檔壓力不輕，使得指數翻紅後再度回落至盤下。

(工商 )