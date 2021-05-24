台灣鮪延繩釣漁船橫跨三大洋，是全球知名鮪魚罐頭品牌原物料供應鏈重要的合作夥伴，豐群水產提供供應鏈整合平台，協同台灣的鮪延繩釣業者朝海洋管理委員會（MSC）國際認證計畫邁進。

豐群水產於兩年前與其北美子公司大黃蜂食品（The Bumble Bee Seafood Company）著手太平洋與印度洋長鰭鮪延繩釣等兩個漁業改善計畫，期望達到MSC的標準，除了積極了解零售市場的需求、熟諳相關漁業區域管理組織（RFMO）的規定，也為漁業公司辦理相關座談會、訓練等，推展產業符合國際趨勢的最佳永續措施。

經過內部評估及諮詢專家意見，豐群水產於今年5月與國際認證機構Control Union (CU)簽訂MSC認證評估合約，針對台灣籍及外國籍漁船在三大洋區作業的鮪延繩釣漁業，展開MSC認證評估，此複雜的漁業評估包括「目標魚種資源永續」、「漁業對環境的影響」，以及「漁業管理是否有效」三大原則以及其28項指標。認證單位必須分析龐大的科學資料、檢視區域管理組織與主管機關的管理模式、訪談該漁業利害關係人等，預計於2022年底取得評估結果，並期望取得MSC國際認證。

豐群水產董事長李文宏表示，豐群深切體認有義務帶領產業往符合國際永續、社會責任高標準的方向推進，從2013年即投入永續漁業的發展，包括導入國際認證制度、召集漁業改善計畫、推動漁業社會責任計畫、參與國內外組織論壇等，且2020年一月併購大黃蜂食品後，更深切強化企業社會責任的使命。豐群也格外感謝相關漁業公司的共同努力，使鮪延繩釣漁業邁入永續新紀元。

豐群水產持續投入其他漁業改善計畫，透過與海內外漁業業者、品牌商、非政府組織等不同單位的努力，促其合作的漁船與漁獲都達MSC國際認證標準。而延繩釣漁業導入改善計畫與MSC認證評估，僅是豐群水產在永續漁業的一環，事實上豐群水產已投入多項漁業MSC認證計畫 ，除了環境議題，也與漁船業者執行社會責任相關專案，希望透過社會責任稽核 、船員申訴機制等方式，減少遠洋漁船社會責任經營風險，也期望將產業的最佳措施透過不同的專案，提供相關業者執行參考，以求共同進步、達成海洋永續的目標。

有關「MSC國際認證」，MSC是一個全球普遍認可、針對於野生捕撈的漁業是否符合永續發展的認證制度。MSC組織在認證制度中扮演水產永續標準擬定的角色，不參與任何漁業評估或發證的相關程序，而由認證機構按照MSC的標準進行漁業評估與發證。漁業評估與發證的程序則定期受認證監管單位(ASI)監督，以確保符合MSC的標準與要求。

另「豐群水產公司」方面，豐群水產股份有限公司是全球最大鮪魚水產品貿易公司之一，在鮪魚產業居領導地位。主要業務為經營遠洋漁船鰹鮪魚漁獲貿易、漁船補給、漁獲轉載運輸以及提供遠洋漁業產業鏈商業活動中各種需求之服務。不僅於全球各地主要鮪魚水產品加工生產基地投資設有加工廠與聯絡辦事處，同時致力於環境永續與水產品可追溯性相關之工作。經歷近50年之發展，豐群定位為全方位遠洋漁業產業供應鏈整合服務平台之提供者。

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