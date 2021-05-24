台灣不只疫情爆炸，更遭遇百年大旱，南部已經連19天飆破36度以上，北部翡翠水庫蓄水率也首度跌破60%，中部德基水庫僅剩1.1%接近滅庫。好不容易本周迎來兩波滯留鋒，氣象達人彭啟明表示，周末會有比較像梅雨的鋒面接近台灣，同時分析今年上半年乾旱5大主因，包括2020年無颱風侵台、2021反聖嬰現象發威等，都是導致台灣沒降雨的因素。

彭啟明昨晚在臉書指出，很多人問他為何2021年上半年乾旱那麼嚴重？因此他統整5個主要原因，第一，台灣豐水及枯水期有顯著差異，水資源能夠儲存量本就有限。第二，2020年無颱風侵台，年雨量顯著偏少，下半年轉反聖嬰現象。第三，2021 反聖嬰現象發威，春雨顯著偏少。

彭啟明表示，第四個原因是，2021年五月梅雨季，太平洋高壓異常增強西伸，高溫偏少雨，梅雨鋒面偏北發展，影響台灣梅雨遲到也偏少。第五則是氣候變遷，從長期來看，有可能乾旱發生頻率會越來越高。

彭啟明表示，有些人認為是中火造成乾旱，他也在「天氣風險管理開發」網站上釋疑，是因為太平洋高壓的乾熱空氣導致大陸南方閃電對流旺盛，經過台灣海峽就減弱，水氣蒸發導致下不了雨。

另外，也有人疑惑為什麼不做大規模人造雨？彭啟明則以擰毛巾來形容，「乾的毛巾，怎麼擠，也擠不出水來。」雖然空中造雨效益比地面造雨效益大，但是要付出極大成本，呼籲全民節水才是最有效的做法。

(中時新聞網)