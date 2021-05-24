勞動部24日公布最新的無薪假統計，目前總計有414家正在實施無薪假，實施人數3,925人，而這一期新增的家數落在住宿及餐飲業，又以餐飲業為主，勞動部官員表示，這主要是與台灣疫情升溫有關。

勞動部24日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計414家，實施人數3,925人，而17日公布實施家數計403家，實施人數3,887人，本週增加11家，人數增加38人，多數事業單位之實施人數在50人以下，實施期間多數未超過3個月，實施方式多為每月休9日至12日。

從行業別來看，這次家數主要新增在住宿及餐飲業、其次為運輸倉儲業、也有4家，另外也新增了1家營造工程。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛指出，這次住宿及餐飲業中新增5家、60人，主要是落在其中的餐飲業，由於台灣疫情在這兩週開始升溫，再加上先前基期低、所以明顯看到數字變動。

另外，由於台灣邊境管制配合防疫趨嚴，實施禁止開放轉機等規定，所以也有4家外籍航空實施無薪假；至於後續台灣疫情對減班休息家數與人數的影響，勞動部表示，目前這一波升級先到28日，後續仍待觀察。

(工商 )