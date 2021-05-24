因應近日來嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情升溫，勞動部勞動力發展署配合中央疫情指揮中心公布之疫情警戒標準及因應事項，調整技能檢定報名及測試期程，並全面投入防疫工作。

COVID-19疫情爆發以來，勞動部勞動力發展署為確保國人健康，並兼顧其取得就業所需技術士證，積極配合中央疫情指揮中心公布之疫情警戒標準及因應事項推動技能檢定相關業務，考量近日本土疫情出現嚴峻現象，中央流行疫情指揮中心於110年5月19日宣布全國進入三級防疫警戒，發展署表示，各類技能檢定原規劃5月28日（含）前受理報名或測試作業一律延期，未來辦理時間將視疫情狀況，再對外公告或通知應檢人。

發展署進一步提醒，因應疫情狀況同步調整技能檢定相關業務辦理期程，民眾對於個人應檢權益或相關事宜如有疑義者，可洽發展署（聯絡電話02-8995-6000）或技能檢定中心詢問（聯絡電話04-2259-5700）。

(工商 )