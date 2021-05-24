繼雙北宣布全面禁止內用後，桃園市長鄭文燦24日也在防疫會議也宣布，桃園上周已通令一律外帶、禁止內用，大部分消費者跟店家都已全面遵守，因此即起祭出罰則，不遵守者開罰3000至1萬5000元。另外他也宣布6至9月的24場豐年祭全面停辦。

鄭文燦說，上周已宣布餐廳、飲料店、咖啡廳、量販超市、百貨公司和購物中心一律外帶、停止內用，宣導後大部分消費者跟店家都已全面遵守，為了未來雙方能夠確實遵守，即起宣布罰則，不遵守者將依違反傳染病防治法開罰3000至1萬5000元。

鄭文燦說，桃園確診個案有微幅上升，代表疫情還沒結束，仍在高峰期，雖然熱區在雙北，基於同一生活圈原則，防疫一樣要採高標準，確保沒有防疫破口，所以要強制執行。

另外，原民局規畫6、7、8三個月共24場原住民族文化祭系列活動，因文化活動無法歸避分享共食，停辦可避免群聚感染風險，且文化活動為了凝聚族人鼓勵踴躍參與，難實施人流管制及防疫措施，為了防成防疫破口，全面停辦，待疫情結束再用其他替代方案做文化活動。

(中時 )