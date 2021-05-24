【旅奇傳媒/編輯部整理】因應雙北疫情於日前警戒升至第三級，社區傳播已有擴大趨勢，各餐飲、飯店、商場...等服務業業者無不提出防疫升級措施，不僅僅是對消費者、也是對工作同仁的保護。而位於新北淡水的「滬尾藝文休閒園區」，整體涵蓋酒店、商場、影城、藝文展場...等場域，配合政府共同抗疫，宣布即日起暫停對外開放至5月31日止，後續視疫情狀況恢復。 位於淡水紅毛城旁的「滬尾藝文休閒園區」，除了商場、酒店、影城之外，周邊「生態廊道」圍繞、三樓更還有超過二千多坪的「埔頂草原」，亦是環保旅店、鑽石級綠建築，自2019年開幕以來，就是遊客公認淡水賞夕陽的最佳據點之一。

▲三樓埔頂草原是淡水新興的賞夕陽景點。 圖：滬尾藝文休閒園區╱提供

日前疫情漸趨嚴峻，雙北在一周內自第二級升級至第三級防疫警戒，「滬尾藝文休閒園區」早在5月14日新北24小時大清消之前，就已經提早完成全園區大消毒。但因應社區傳播已有擴大趨勢，「滬尾藝文休閒園區」首開複合式休閒場域的第一槍，配合政府共同抗疫，宣布園區內所有營業單位及場域（包含「將捷金鬱金香酒店」、「禮萊廣場」以及整體戶外場域）即日起暫停對外開放至5月31日止，減少民眾與園區工作人員不必要的移動及接觸，而休園期間將持續針對園區場域進行消毒作業，後續則視疫情狀況調整開放營業，讓消費者安心遊園！

園區若有調整開放時間或閉館措施，將另行公告於官網及臉書粉絲專頁，休園期間「將捷金鬱金香酒店」可持續受理6月起的訂房，請以線上或電話訂房。而因應民眾在家自主防疫，酒店亦推出「星級酒店主廚料理」宅配到府服務，只要上官網「線上購物」專區，無論是鮮味十足的「港式干貝鮑魚粽」、「宴席開胃菜」到最熱銷的主廚特製「蘿蔔糕」，應有盡有，一指即可搞定，方便安心又美味。

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(中時新聞網)