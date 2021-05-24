謝姓男子等4人因為金錢糾紛與王姓男子產生肢體衝突，警方通知謝男等4人到案說明。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

21歲王姓男子因為與30歲謝姓男子有金錢糾紛，謝男23日深夜9時許夥同另3名男子，約王男在左營區蓮池潭旁一處宮廟前談判，雙方一言不合，謝男等人持棍棒、徒手毆打王男，王男高呼救人、逃命。警方循線通知謝男等4人到案說明，詢後函送。

左營警方表示，當晚接獲這起打架衝突事件，警方到場後已無打架情事，現場一人頭部受傷送醫，無生命危險，警方漏夜偵辦，於4小時內通報4嫌到案。

據了解，雙方因為金錢糾紛，相約談判，但謝姓男子見王姓男子沒有意願還錢，於是，謝男等人持棍棒、徒手攻擊王男。王男高喊「救人喔」、「救命喔」，一路逃命。謝男等人的攻擊造成王男頭部撕裂傷，消防局人員將他送醫，無生命危險。

警方在案發後調閱監視器畫面，認為謝姓男子等4人涉嫌重大，通知4人到案說明，警方訊後，將4嫌依聚眾鬥毆、傷害罪嫌送辦。

警方呼籲，民眾應理性處理債務問題，對一切暴力、滋事行為零容忍，如有民眾以身試法，警方絕對嚴正執法，依法究辦。

(中時 )