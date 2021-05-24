【旅奇傳媒/責任編輯-彭可玹】菲律賓除了知名的長灘島、宿霧、薄荷島等知名的度假去處，有菲律賓治安最安全的城市之稱「大堡」(Davao) ，也是一處同時享有自然風情與人文魅力的度假樂園，值得推薦作為下一站度假的口袋名單。大堡做為第二大島「民答那峨島」(Mindanao)的工商中心與港口；近年來，因是菲律賓總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)的故鄉而國際知名度大增。

富饒花果之鄉 巧克力天堂

坐擁富饒的山海的大堡，是花果之鄉，盛產蘭花、鮪魚、珍珠，以及榴槤、山竹、紅毛丹、椰子等各種水果，因而有「菲律賓蘭花之都」、「菲律賓的水果搖籃」之譽。此外，大堡的巧克力產量極高，更供應菲律賓國內高達89%的可可產品，可說是巧克力美食的天堂。

▲大堡坐擁菲國第一高山－阿波山。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

第一高峰阿波山 觀賞世界最大老鷹

大堡Davao意指噴火之神，因為境內坐擁海拔2,954公尺的阿波火山(Mt. Apo)，是菲國第一高峰，也是登山客最嚮往的登山去處。阿波山自然公園內，有兩百多種的鳥類，還棲息著菲律賓國鳥-食猿鵰(Philippine Eagle)，是世界上最大的鷹種之一，為瀕臨絕種的老鷹，也是大堡城市的吉祥物象徵。 阿波山下的「菲律賓老鷹中心」，為菲律賓國鳥的保育中心，可近距離觀看霸氣的老鷹，身長高達1公尺，鋒利的爪子與眼神威風凜凜，除了近距離與老鷹合照，還可觀賞到餵食秀。

▲菲律賓國鳥－食猿鵰。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

薩馬爾島度假 大堡河激流泛舟

想體驗浪漫海島度假風情，鄰近的「薩馬爾島」(Samal Island)，擁有大堡最美的海灘，有澄澈湛藍的大海、白色細軟的沙灘，林立著各式高檔度假村，是當地最受歡迎的度假海島，可以遠離煩囂，享受安靜悠閒的度假時光。島上曾經盛行珍珠養殖，水上屋成為這裡的人文特色。除了可體驗浮潛、潛水等各式精采的水上活動，還可安排健行、登山、岩洞探險等戶外活動。

▲大堡是體驗泛舟的好去處。 圖：菲律賓觀光部台灣分處╱提供

喜歡刺激探險的玩家，大堡也不會讓你失望。大堡河上游，水勢奔騰湍急，激流彎道多，是知名的泛舟去處，整個泛舟行程，時而刺激，時而平靜，沿途有岩壁、瀑布、田園等多變迷人的河岸風光，是一趟充滿挑戰與驚奇的遊程。

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(中時新聞網)