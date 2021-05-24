銅箔基板廠騰輝電子-KY(6672)因車用及高速材料出貨暢旺，初估第2季營運可望優於第1季，有機會再創單季歷史新高，全年業績仍可望遠優於去年；聯茂(6213)目前訂單強勁，且已調漲價格，第2季營運亦不看淡，今天騰輝-KY與聯茂盤中股價聯袂走高。

騰輝-KY主力產品車用散熱基板受惠於全球車市復甦及電動車滲透率攀高，散熱基板及車用板業績年成長均達50%以上，高速低損耗材料業績也逐月攀升，帶動第1季稅後盈餘達1.92億元，年成長81.13%，創下單季歷史新高，每股盈餘為2.72元，僅次於台光電(2383)，居銅箔基板廠亞軍；4月合併營收更達6.7億元，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為22.78億元，年成長27.75%。

從目前訂單來看，騰輝-KY預估，第2季營運將超越第1季，再創單季歷史新高，今年全年業績可望同步創下歷史新高。

車用、消費性產品及網通等需求強勁，加上江西廠新產能陸續量產，聯茂第1季稅後盈餘為6.42億元，年成長70.29%，創下歷年同期新高，每股盈餘為1.93元，累計前4月合併營收為100.82億元，年成長25.3%。

聯茂新埔廠於4月14日失火，致使前段製程受到影響，所幸聯茂江西二期新廠已於4月開始量產，並導入前段高階材料生產，新埔廠區停產期間，台灣客戶訂單也陸續轉至江西廠認證生產，聯茂藉由廠區產能調度滿足客戶需求，火災對整體營運影響並不大，由於目前訂單強勁，且已調漲價格以反應上游原物料價格上漲，第2季營運可望維持高檔。

聯茂江西廠區去年分兩階段開出共60萬張新產能，今年江西廠分別於4月、第3季末到第4季初再各開出30萬張產能，屆時兩岸總產能將達440萬張。

(時報資訊)