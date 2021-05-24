《國際油價》原油亞洲電子盤續漲 10:352021/05/24 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受墨西哥灣準風暴即將形成的因素，加上伊朗與國際原子能機構簽署的三個月監察協議已到期，引發投資人持續關注美伊談判後勢；周一(5/24)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶63.93美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.32美元，報每桶66.76美元。(商品行情網) 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 《其他電子》鴻海站穩百元關 外資看後市不變 (時報資訊) #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 #續漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》記憶體模組廠Q2續旺 宅商機添題材 11:092021/05/18 財經 《商情》黃金亞洲電子盤持穩近4個月高點 10:522021/05/18 財經 《類股》鋼筋、型鋼連漲 豐興、東和鋼鐵Q2續旺 10:352021/05/18 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤走堅 11:262021/05/18 財經 利多撐場 中鋼4月獲利 續報佳音 04:102021/05/18 財經要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 《商情》美元走軟 紐約棉花收漲 10:012021/05/18 財經 《電子通路》文曄庫藏股護盤 Q2、Q3半導體庫存估是最低點 09:102021/05/18 財經 桃園市拓展城市外交 國際發光發熱 04:102021/05/18 焦點要聞 陸港觀盤－布局穿越周期變化的龍頭股 04:102021/05/18 全球財經 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 財經熱門新聞 台北101淪陷 外商法巴人壽1員工確診 - 財經 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 內科再爆染疫 仁寶證實1員工確診 曾與2同事在外碰面 - 要聞 美股雪崩式殺盤來了？專家保證將重挫40％至60％ - 財經 IE瀏覽器將走入歷史 微軟總算擺脫最討厭的產品 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。