受墨西哥灣準風暴即將形成的因素，加上伊朗與國際原子能機構簽署的三個月監察協議已到期，引發投資人持續關注美伊談判後勢；周一(5/24)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-6月輕質原油期貨上漲0.35美元，報每桶63.93美元；倫敦ICE-7月布蘭特原油期貨上漲0.32美元，報每桶66.76美元。(商品行情網)

(時報資訊)