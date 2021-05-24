美系半導體設備龍頭應用材料展望樂觀，預期第三季營收將持續成長，有助於台灣的相關代工廠今年營運持續看旺。京鼎(3413)第一季營收及獲利均創同期新高，法人估第二季業績比第一季成長，全年營運挑戰新高。

應用材料(Applied Materials)日前公布2021年第二季財報，營收及獲利雙雙創高，優於財測與市場預期；公司也給出相當樂觀的第三季財測，預期第三季營收將持續成長，再創歷史新高，表示邏輯IC的晶圓代工設備將是今年成長最快的市場。

京鼎第一季營收26.97億元，毛利率22.86%，稅後純益2.99億元，基本每股盈餘3.45元，營收、獲利均創下歷年同期新高。

京鼎原先專注的CVD(化學氣象沉積)、Etch(蝕刻)設備，與記憶體景氣高度連動，隨著今年記憶體景氣熱絡，記憶體大廠擴大投資力道，相關設備模組需求可望增強。

京鼎在CVD(化學氣相沉積)設備模組代工滲透率高；同時，公司自2019年陸續跨入ALD(原子層沉積)、PVD(物理氣相沉積)設備業務，今年貢獻度將增溫。

京鼎也看好後續零組件備品需求，預估今年CMP化學機械研磨頭業績可望年增15-20%，且為滿足後續客戶訂單，京鼎啟動擴產，竹南廠新產能預計明年初可開出。

法人表示，以目前訂單狀況來看，京鼎今年第二季營收有望持續向上成長，估季增個位數百分比；全年而言，隨著半導體設備代工業務強勁成長，加上半導體備品、自動化設備貢獻增加，今年營收估將首度突破百億元大關，獲利亦可望挑戰新高。

(時報資訊)