國內本土疫情爆發，隔離衣、防護衣等需求大增，紡織類股在題材加溫下，今早類股指數重新站回「7」字頭，上揚逾4個百分點，紡織股王儒鴻(1476)漲逾4個百分點，紡織股后聚陽(1477)漲逾6個百分點；而弘裕(1474)，宏益(1452)，集盛(1455)，宏遠(1460)，南紡(1440)和宏洲(1413)盤中亮燈漲停。

成衣代工大廠聚陽透露，近日防護衣急單湧入，訂單與先前相比大增20倍。弘裕5月接到各大醫療院所追加防護衣、隔離衣的訂單，比4月倍增，今年醫療布服改主攻國內市場。此外，旗下大陸江西九江德裕紡織，第一棟織布廠房預定7月底前完工，並開始安裝機台，預定9月共有192台織布機投入試產。

集盛今年首季EPS達0.72元，較去年同期大幅成長，去年同期為每股虧損0.33元。在尼龍粒價格上漲拉抬下，集盛營運漸入佳境，去年10月以來，尼龍粒從每噸1400美元漲到2100美元，漲幅5成，且今年以來的漲幅更勝去年第4季，主要是反應尼龍主要原料CPL價格上漲，今年首季集成每股獲利再創波段新高，優於去年第4季的高檔水準。就毛利率來看，首季毛利率達14.42%，營益率垟8.25%，總資產為95億元，總負債為26億元，負債比僅有27%，每股淨值站上13.01元。

(時報資訊)