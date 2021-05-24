智邦(2345)400G預計將在本季出貨，下半年逐步放量，將為營運注入重要動能，加上400G產品毛利率優於平均，對於獲利也將有正面貢獻，法人也看好智邦今明兩年仍有每年賺一個股本的實力，智邦今開高走高，重登300元大關、股價最高達302元，短期股價表現優於大盤，站穩所有均線。

智邦第一季受惠ODM客戶需求也自去年第四季回溫後持續拉貨，帶動單季營收達132億元，季少減16%，年增12.6%，但受原物料漲價、新台幣升值及農曆春節影響，毛利率為19.2%，單季每股盈餘2.02元，季減少17.4%，年增加8.8%。

隨近期美國Arista第一季財報會議上提及400GbE交換器將在下半年起量，包括Facebook、Microsoft、Amazon、Google等大型雲端服務業者都對2021年資本支出維持較為積極的看法，因此，法人持續看好智邦之400GbE產品將於下半年到明年起開始放量，下半年營運動能強勁，今明兩年仍有每年賺一個股本的實力，但仍須留意原物料緊缺潛在的變數。

另外，智邦400GbE交換器部分以於近期正式獲得美系雲端客戶認證，最快將在第二季開始出貨。

(時報資訊)