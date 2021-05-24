疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今日召開記者會表示，依照《傳染病防治法》第37條規定，3級警戒發布後，為防止各地出現標準不一的亂象，請全國各地方政府，配合達到標準一致、說法一致、腳步一致。

陳宗彥說，依法規定，疫情指揮中心成立期間，應依指揮官指示辦理。為強化重症確診醫療資源調度，指揮中心昨日和各地政府開會研議，完成設置專責加護病房原則，以及集中檢疫所後送醫院的綠色通道建置做法，有效掌握醫療品質及資源調度效率。

陳宗彥表示，為統一集中檢疫場所後送及處置機制，指揮中心也已邀集地方縣市醫療單位，統一醫療後送的做法，集中檢疫場所，接受撥打119通報後，各地消防機關即會前往後送。

陳宗彥指出，因集中檢疫場所分布在各縣市，在防疫措施上，全國消防夥伴都是團結一致，都有共識，不會分縣市，集中檢疫場所指揮官，若撥打119，不論要就近後送哪家醫院，他們都會做處理。

陳宗彥說，關於各地方防疫物資配發，請地方政府副首長指示各單位，醫療院所及第一線人員所需，疫情指揮中心物資組會立即撥付，讓第一線防疫同仁有充分裝備執行任務。

(中時 )