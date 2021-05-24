新冠肺炎的來襲改變了2020年全球的生活模式，在疫情之下求職也變得更加有挑戰性。根據勞動部的估計，今年台灣約有19萬新鮮人加入求職潮。而因應海內外疫情仍然嚴峻，企業紛紛改用視訊軟體，如 Zoom 進行面試，一方面減少傳染風險，另一方面減少雙方時間成本。當畢業季求職潮遇上疫情因素，求職者要如何脫穎而出？又如何在螢幕一端展現出最好的自己，讓面試官留下好印象？Zoom分享以下５招，期待讓有需要視訊面試的你過關斬將！

【第一招：注重儀容姿態】

心理學家亞伯特．馬布蘭（Albert Mehrabian）曾提出「55、38、7形象定律」，說明對於陌生人的第一印象，有55%來自其外貌表現與肢體動作、38%來自說話的聲調、音量及速度，而內容只佔了7%。因此注重儀容姿態將是視訊面試的一大關鍵。如同到現場一般，視訊面試也要記得穿著正式服裝，但盡量避免條紋或格紋服裝，避免面試官透過螢幕觀看久了造成雙眼不適。另一方面，在姿態上善用肢體動作也是打造良好第一印象的關鍵，例如：坐穩、進行眼神交流、搭配手勢與調整語氣、微笑直視鏡頭。

【第二招：視訊環境的設置】

優質的環境與硬體設備能夠減少斷訊、收音不佳而降低整體面試成效的機率。為避免面試中被干擾，建議事先安排一個安靜、背景乾淨及網路穩定的房間。Zoom高品質的視訊畫面與清晰音訊可以確保你在面試中能穩定、清楚的與面試官對談。此外，視訊光線要足夠，讓面試官看清楚長相。面試前也可以先透過Zoom的視訊預覽功能檢查鏡頭下的自己是否清晰，並確認視訊鏡頭與眼睛同高，讓面試官與你的視線平行。而面試時也須準備耳機麥克風，讓雙方聽不清楚聲音的可能性降到最低。要是房間沒有適合的背景，也可考慮利用Zoom的虛擬背景，輕鬆打造優質面試環境。

【第三招：注意面試日期時間】

在家中視訊面試容易忘記時間，建議利用Zoom會議設定連結個人Outlook或是Google日曆，讓系統自動安排更新行事曆，再也不用擔心錯過任何會議。同時，在Zoom會議設定中也可以預先設定好會議起始畫面，調整適合自己的影像及聲音選項，並提早三分鐘準備連線。若是跨國面試也要注意時差問題，避免錯失面試機會。

【第四招：與你的面試官互動】

透過螢幕面試，與面試官的互動變得更加重要。在過程中說話放慢速度，可以降低對方聽不清楚的可能性。若是聽不清楚問題，記得要與面試官確認再回答。同時，當面試中有不確定的詞語時，可以善用Zoom Chat內建文字溝通功能清楚溝通，避免語音對談上理解有誤差。另外，Zoom也具備虛擬白板，可以輔助口頭敘述，讓資訊傳遞更清晰透明。 【第五招：準備充分資料隨時分享面試官參考】

最後，預先準備個人作品集或相關參考資料也是面試加分關鍵。文件不須印成紙本，可以在視訊面試過程中透過Zoom Chat直接傳送給面試官。若有準備簡報，也可使用Zoom螢幕共享與面試官分享電腦畫面，直接打開簡報講解，展現自己的優勢。

後疫情時代改變了全球的工作模式，遠距面試將會是申請入學與求職新常態。提升對Zoom等視訊設備的熟悉度，並且根據提醒來提升面試分數，期待能協助使用者在視訊面試上更無後顧之憂，透過螢幕也能讓面試官感受到你的與眾不同。

(科技)