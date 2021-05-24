新冠疫情持續嚴峻，消費者多改以線上電商平臺採購生活所需，考量投遞業者需經常與不特定民眾接觸，為避免防疫上出現破口，新北市政府經濟發展局公告物流投遞作業措施指引，呼籲業者暫停進入公寓大廈上樓投遞包裹，目前包括嘉里大榮、新竹物流都已響應。

新北市經發局長何怡明表示，面對新冠疫情快速變化，需盡力防堵病毒的擴散，調整投遞作業方式包括得暫停上樓投遞包裹，請收件人佩戴口罩及自備簽收郵件用筆，另呼籲暫停貨到付款現金交易等，減少接觸傳染風險，並於戶外通風良好處所或適當場所簽領收受郵件。

何怡明說，防疫過渡期間也請民眾多體諒及配合，目前配送業者包含嘉里大榮、新竹物流等也陸續響應市府防疫指引，暫停送貨上樓。

經發局說明，為使民眾安心，將請業者落實投遞作業全程配戴口罩及相關防護設備，並透過加強人員出勤前防疫宣導，事後加強設備消毒，以及落實員工健康監測，共同守護市民健康。

(中時 )