速斬傳染鏈 柯P令急診醫院若快篩陽性須把PCR標註優先送檢 10:432021/05/24 中時 張立勳 、 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾前往萬芳醫院篩檢。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文山區萬芳醫院投入快篩行列。（趙雙傑攝） 台北市24日舉行防疫會議，市長柯文哲在會中要求20家急診責任醫院加入快篩行列，但如果快篩顯示陽性，PCR核酸檢測樣本要標註「第一優先」，不能再拖3天結果才出來，會拖到時間。 台北市長柯文哲24日主持北市防疫會議，他在會中要求急診責任醫院快篩站，民眾經醫生診斷後，研判有需要才做PCR及快篩，如果快篩陽，PCR樣本要優先送檢。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） 民眾前往萬芳醫院篩檢。（趙雙傑攝） 今天起全北市20家急救責任醫院要加入快篩行列，北市早上舉行防疫會議，柯文哲指出，急診責任醫院加開快篩站，運作方式為經醫生診斷後，研判有需要才做PCR及快篩，如果快篩陽，PCR樣本要優先送檢，把握黃金時間，儘速切斷傳染鏈。 中度社區傳播 必須增加篩檢 仁惠醫院護理師驚傳快篩陽性 高市議員憂感染擴散籲設快篩站 (中時 ) #快篩 #PCR #傳染鏈 #柯文哲 #新冠肺炎 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電梯抽驗弊案偵結 涉案工程員輕生 北市府無人被起訴 10:212021/05/18 社會 市議員曝蔬果潛藏農藥殘留問題 農業局：每年定期抽檢 09:462021/05/18 生活 仁惠醫院女護理師快篩後呈陽性 疑健檢排隊時被感染 11:402021/05/18 生活 郵局陽性員工今確診 多名同事緊急快篩 10:472021/05/18 生活 高雄仁惠醫院急採檢94人 陳其邁：1護理師篩檢陽性 10:152021/05/18 生活 台南本周完成醫院清零計畫 黃偉哲怒斥拿疫情開賭盤可恥 11:042021/05/18 政治 金門籲中央同意自購大陸疫苗 連江縣長：盼中央慎重考慮 11:502021/05/18 生活 雙北市長喊話 大學也應停課 04:102021/05/18 焦點要聞 萬華女侍以看護名義南返雇主家？議員籲警方盡快尋回快篩 11:312021/05/18 生活 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 疫苗荒 嘉縣醫護優先 台東21日起停打 04:102021/05/18 焦點要聞 生活熱門新聞 桃園增25例確診足跡曝光 全聯5店再上榜 - 生活 員林養生館6女確診群聚 又是人跟人的連結？急追40男客 - 生活 中市公布確診者足跡 包含大坑十號步道、水湳市場 - 生活 大雨來了 全台變天滯留鋒今晚抵達 下波周六到 - 生活 不斷更新 》雨彈太狂 桃竹苗投7縣市豪雨 北部國家級警報狂響 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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