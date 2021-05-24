文山區萬芳醫院投入快篩行列。（趙雙傑攝）

台北市24日舉行防疫會議，市長柯文哲在會中要求20家急診責任醫院加入快篩行列，但如果快篩顯示陽性，PCR核酸檢測樣本要標註「第一優先」，不能再拖3天結果才出來，會拖到時間。

台北市長柯文哲24日主持北市防疫會議，他在會中要求急診責任醫院快篩站，民眾經醫生診斷後，研判有需要才做PCR及快篩，如果快篩陽，PCR樣本要優先送檢。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

民眾前往萬芳醫院篩檢。（趙雙傑攝）

今天起全北市20家急救責任醫院要加入快篩行列，北市早上舉行防疫會議，柯文哲指出，急診責任醫院加開快篩站，運作方式為經醫生診斷後，研判有需要才做PCR及快篩，如果快篩陽，PCR樣本要優先送檢，把握黃金時間，儘速切斷傳染鏈。

(中時 )