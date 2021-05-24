英國工業聯盟（CBI）周一要求英國首相強生重整監管與稅制規定，以協助他們因應英國脫歐、疫情後復甦與零碳排放經濟所帶來的挑戰。

CBI強調，2021年應該是經濟政策的轉折年，期望能夠打破十多年來拖累英國經濟成長的疲弱生產力模式。

該聯盟建議決策官員應把投資、鼓勵創新與加強技術訓練列為當務之急。此外它還補充英國需要長期的稅制計畫，以在不傷害商業投資下，修補龐大預算赤字對公共財務造成的傷害。

(工商 )