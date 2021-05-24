英國企業要求疫情後進行經濟轉型 10:392021/05/24 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國工業聯盟（CBI）周一要求英國首相強生重整監管與稅制規定，以協助他們因應英國脫歐、疫情後復甦與零碳排放經濟所帶來的挑戰。 CBI強調，2021年應該是經濟政策的轉折年，期望能夠打破十多年來拖累英國經濟成長的疲弱生產力模式。 該聯盟建議決策官員應把投資、鼓勵創新與加強技術訓練列為當務之急。此外它還補充英國需要長期的稅制計畫，以在不傷害商業投資下，修補龐大預算赤字對公共財務造成的傷害。 防疫、遠距產業 躍投資發燒星 台灣確診飆高 旅法音樂家曝當地疫情血淚史盼幫忙 (工商 ) #疫情後 #聯盟 #CBI #稅制 #傷害 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 疫情延燒不斷 大竹消防分隊加強防護 11:012021/05/18 生活 網購疫氣昂揚 電商大多頭 04:102021/05/18 財經要聞 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 盼疫情退散 豪門媳郁方發願108天做這事網讚爆 11:412021/05/18 娛樂 工商社論》評估疫情爆發的經濟與金融風險 04:102021/05/18 財經要聞 周杰倫為疫情祈福感動7.6萬人 釣出五月天阿信立即約手遊 12:362021/05/18 娛樂 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 財經熱門新聞 台北101淪陷 外商法巴人壽1員工確診 - 財經 光寶內湖總部員工傳確診 即日起全面居家辦公 - 財經 - 工商 內科再爆染疫 仁寶證實1員工確診 曾與2同事在外碰面 - 要聞 美股雪崩式殺盤來了？專家保證將重挫40％至60％ - 財經 IE瀏覽器將走入歷史 微軟總算擺脫最討厭的產品 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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