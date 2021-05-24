因應疫情持續嚴峻，中央流行疫情指揮中心已宣布提升全國疫情警戒至第三級，台電為落實防疫，確保員工健康及供電不受疫情影響，台電總管理處於24日實施異地辦公措施，並配合疫情指揮中心指引辦理相關防疫措施。

台電說，位於台電總管理處的中央電力調度中心，是確保全國穩定電力的關鍵，因此在98年即考量「異地備援」，在高雄同樣增設中央調度中心，成為全世界第一套雙主控中央調度中心。

因應疫情考驗，台電總管理處已在去年進行調度人員與其他人員分流，近期更加強人員分流管制，包括人員進出大樓動線分流、公文傳遞動線規劃、加強環境消毒與清潔區域分流、會議採分艙分流或視訊等，也提前利用假日期間進行搬遷準備，24日開始實施三階段異地辦公措施，隨時滾動檢討可加強之作為，防止疫情擴散。

異地辦公方式如何執行，台電說，將積極運用原本會議室及餐廳等空間改為異地辦公場域，也綜合盤點鄰近各地方單位可用空間，將總管理處各單位約三分之一員工自今（24）日起分三梯次陸續移至異地辦公，並杜絕兩區人員越區交流，避免單位業務受疫情影響無法正常運作。

台電表示，為了穩定供電，台電各單位也已完成備援人力機制及異地辦公規劃，也針對供電需求完成材料盤點整備，及發電必要燃料庫存數量，以確保供電不受疫情影響。

(工商 )