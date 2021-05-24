大陸從2018年興起一股選秀風潮，並獲得南韓選秀節目《PRODUCE 101》授權，製作成《創造101》，最後選出11名成員，組成限定團體「火箭少女101」，而沒有出道的選手，有些仍在演藝圈打拚，有的則另尋出路，近日，有網友在上海迪士尼遊玩時，發現遊行表演隊伍中，有一位舞者相當面熟，原來她是《創造101》的選手陳語嫣。

迪士尼的花車遊行一直是遊客最期待的表演，近日，有網友到上海迪士尼時，發現一名笑容甜美的表演人員，仔細一看才發現她是《創造101》的選手陳語嫣，被淘汰後沉寂一陣子的她，也在迪士尼找到新工作。

陳語嫣在迪士尼工作。(圖／翻攝自微博)

陳語嫣(左一)曾和陳芳語一組演唱《逆光》。(圖／翻攝自微博)

其實，陳語嫣也曾在自己微博PO出在迪士尼工作的照片，不過現在又因為表演影片再次受到網友關注，因為她甜美又俏皮的笑容，加上非常享受於表演的工作，讓現場觀眾也被她發自內心的快樂給感染。

網友看到陳語嫣開啟事業第二春的近況，也紛紛留言大讚「現在看起來很幸福」、「只要有夢想，哪裡都是舞台」、「感覺她不是在工作，而是在享受生活」、不過也有不少人表示惋惜「沒了明星光環有點可惜」、「有出道跟沒出道真的差很多」。

陳語嫣在參加《創造101》時，最令人印象深刻的表演，就是和陳芳語一組演唱《逆光》，在練習時被聲樂導師張杰誇讚像是播放CD一樣，正式表演時甜美嗓音一唱出，立刻讓現場選手和觀眾都驚呼連連，雖然最後在83名止步，但仍受到不少矚目。

(中時新聞網)