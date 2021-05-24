國內疫情延燒，如今醫療量能已趨於緊繃，中央流行疫情指揮中心昨天公告「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」，鬆綁接觸過新冠患者醫護人員解隔離的標準，從原先的14日縮短為7天，另外接種完疫苗的醫護人員只要經一次核酸檢驗證明為陰性後，即可返回工作岡位。

疾管署表示，隨著國內新冠疫情的進展，當醫療與照護工作人員因接觸新冠病人、罹病或需在家照顧家人以致無法上班之情形增加，可能會導致醫療與照護機 構工作人力短缺，無法維持重要業務進行。因此訂定「醫療照護工作人力短缺之應變處置建議」以供衛生主管機關、醫療院所及照護機構參酌運用，以因應可能遭遇之人力困境。

疾管署指出，此建議的適用對象包含疫情警戒第 3 級（含）以上地區之醫 療機構和長期照護機構工作人員。照護機構包含長照等住宿型機 構（住宿式長照機構、老福機構、身障機構、護理之家）、產後護 理機構、兒少安置及教養機構、康復之家及榮譽國民之家等。

此建議做出的最大鬆綁為，曾接觸過新冠確診個案的醫護人員，只要完成7天居家隔離後仍無症狀，可改採自主健康管理，期間只要核酸檢驗結果為陰性，即可返回工作岡位，但須於確定病例最後一次接觸的第10、14天再度進行採檢。

若是接種過疫苗的醫護人員，打完第一劑達14天的人員可採自主健康管理，經核酸檢驗陰性後也可返回工作，不過每3天需經一次核酸檢驗，直到最後一次接觸確診個案14天期滿為止。

完成兩劑疫苗接種的醫護，且時間超過14天者，只要無症狀便可返回工作岡位，但直到確診個案接觸滿21天前，都須進行自我健康監測。

(中時 )