面對第三波新冠疫情，加拿大諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）採取快篩戰略，揪出無症狀感染者。

台灣每日激增數百新冠病例，採檢量能受到考驗，社會出現以「快篩取代PCR檢驗」的呼聲，目前加拿大面臨第三波疫情，當地卻有上千萬快篩試劑棄置不用的狀況，加拿大《國家郵報》（National Post）指出，在社區感染率高的情況下，拿快篩和精準的PCR檢測比就錯了，慢速施行快篩將會醞釀另一場新冠悲劇。

台灣新冠疫情爆發，採檢量能不足導致篩檢大塞車，指揮中心更以「校正回歸」方式回補過去幾天案例，社會上因此出現「以快篩取代PCR檢驗」的呼聲，疫情指揮中心指揮官陳時中昨（23）日也首度鬆口，正在慎重考慮使用快篩，準備好時就會開放。

若參考國外經驗，加拿大自4月中以來面臨第三波新冠疫情，根據加拿大廣播公司（CBC）統計數據，這波疫情中，加拿大每日新增數千病例，最嚴重時一天增至8,800例，經過一個月控制，疫情已稍為趨緩，每日新增病例降至5,000例左右，不過各省控制狀況不一，有些省份仍處在疫情高峰，加拿大《國家郵報》以諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）的經驗為例，指出若持續慢速推廣快篩，恐引發另一波新冠悲劇。

文章指出，加拿大政府一共取得4,200萬快篩試劑，過去一年來一共分發各省約3,000萬劑，不過至今全國只使用約260萬劑，換句話說，有2,000多萬劑遭棄置不用。

許多省份堅持不用快篩，地方官員公開評論不認為廣泛讓民眾快篩是有用的抗疫戰略，有些省份規定快篩只能由醫護人員進行，加劇推廣快篩的難度，另外也有人認為頻繁使用快篩容易導致民眾鬆懈防疫。

不過《國家郵報》以瀕大西洋的諾瓦斯科細亞省為例，指出快篩讓遭變種病毒肆虐的諾瓦斯科細亞省在4月疫情爆發之初就有所斬獲。文章指出，2020年秋天，加拿大衛生署（Health Canada）批准快篩試劑後，諾省就快速設立快篩中心，供無症狀民眾免費篩檢，當其他省要求醫護執行快篩時，諾省開放無醫學背景、但是受過訓練的志工為民眾快篩。

4月疫情爆發時，諾省早已準備好擴大快篩量能，瞄準疫情熱區進行快篩，他們因此揪出了數百名無症狀感染者，目前諾省在第三波疫情中確診的患者裡，10%是透過快篩抓出來的，現在當地的疫情也逐步趨緩。

報導指出，PCR核酸檢測確實更精準，但也因為這種檢測方法更貴、更需要資源，因此加拿大許多行政區域都限制只有出現症狀、或是曾和確診者接觸過的民眾才能進行PCR檢測。

文章引述專家說法，指出當病毒在社區高度傳播的狀況下，快篩是特別有效的方式。

許多人對快篩存有疑慮，主因在於快篩的準確度，當患者體內病毒量低時，快篩可能檢測不出。文章強調，拿快篩和PCR檢測相比就錯了，正確的比較是拿快篩和「完全不篩」比，以加拿大的狀況來看，許多人因為沒有症狀，不符合進行PCR檢測的條件，快篩因而能揪出更多病例。

報導進一步指出，由於快篩試劑便宜、快速、且易於操作，適合連續篩檢，例如每個人每周至少快篩一次，如此能及早揪出確診者，及早進行隔離。

(中時新聞網)