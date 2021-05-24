新北市長侯友宜23日在疫情記者會上，宣布「不公布確診者足跡」，是中央下令；指揮中心隨後澄清，從未下令直轄市、縣（市）政府不公布足跡；侯友宜今天回應，「中央不公布的是熱區，足跡公布要在三原則下才可以公布，這是中央指引，我們都會按照中央指引辦理。」

新北市衛生局22日表示，過去足跡上撈到很多實名制的店家，不僅引起業者反彈，也引發當地人心惶惶，如今確診者數愈來愈多，已經很難掌握完整的確診足跡與時間點，即日起決議不再公開確診者足跡。

指揮中心昨天發出澄清聲明，依據110年5月16日肺中指字第1104000039號函直轄市、縣（市）政府，可依「指揮中心記者會確診個案資料發布原則」公布確診個案公共場所活動史，強調並未下令直轄市、縣（市）政府不公布足跡。

侯友宜今天一早視察三重區捷運菜寮站通勤防疫狀況回應，「中央不公布的是熱區，足跡公布要在三原則下才可以公布，這是中央指引，我們都會按照中央指引辦理。」

(中時 )