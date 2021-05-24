疫情嚴峻，新北市今日再增三重及新莊熱區防疫中心，新北市長侯友宜今早視察2熱區防疫中心作業情形，被問到是否於5月28日解決三級警戒？侯友宜回應，「狀況不樂觀，民眾要有長期抗戰的準備」。

雙北本土疫情激增，台北市長柯文哲認為說5月28日解決三級警戒是不太可能的，侯友宜今視察三重熱區防疫中心指出，數據沒有趨緩狀況，尤其校正回歸這幾天，個案80％多有萬華接觸、活動史，要清除萬華接觸史他認為目前不可能，更何況有許多感染源並不清楚。

侯友宜指出，5月28日匡列採檢沒辦法做完，因此不要太樂觀，要有長期抗戰的準備，他特別跟民眾呼籲，要保持低度活動，讓疫情的傳播鍊能夠快速減少。目前新北市非必要的營業都已經大部分暫時停止營業，像林口outlet、宏匯、環球大賣場都已經停止了。

侯友宜說，感謝大公司都願意讓員工暫時停止營業、停止移動，他還是呼籲大家低度活動，非必要的營業場所自主停業，讓這波疫情趕快得到控制。

(中時 )