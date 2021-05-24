2名萬華阿公店小姐日前轉戰南投東方紅時尚會館造成員工5人確診，未料竟還有民眾不怕死，外叫小姐到鹿谷民宅內陪酒，造成防疫破口。

南投警方昨晚在鹿谷某處民宅內，查獲5名男女在屋內飲酒，經查在場2位陸籍女子一位之前也在某養生館上班，另一位更是本月4日入境，居檢期滿後，未進行7天自主管理就外出上班，全依違反傳染病防治法送辦，也是南投首例。

南投縣昨(24日)爆增8例確診個案，其中7例就在東方紅時尚會館，也都和萬華阿公店有關。竹山分局昨晚嚴格巡邏，查緝是否屋內有民眾違反超過5人群聚，果然在鹿谷鄉1處民宅，發現有多位民眾在屋內飲酒。

巡邏員警現場敲門入內盤查，發現有3男2女在現場喝酒，其中有2名陸籍女子，其中一名陳女為陸配，一名林女本月4日入境，雖然居家檢疫期滿，但還需要進行7天自主健康管理，但林女卻落跑外出陪酒。

根據調查，陳女原本也在某家養身館上班，但目前停業在家休息，昨晚是應邀在之前熟客的邀請才去對方家中一起喝酒。經員警查開立稽查紀錄表及函報衛生局依違反傳染病防治法67條，處6萬元以上、30萬元以下罰鍰之規定裁罰。

根據南投衛生局調查，南投東方紅時尚會館的感染源為2名21日才確診的個案，她們都是8日到該會館工作，當時未出現任何症狀，日前陸續有喉嚨痛、咳嗽等情況，經篩檢確診並直接轉送集中檢疫所收治。衛生局採檢該會館14名員工，有5人昨天確診，另9人仍在觀察隔離，尚未確認是否確診。

令人憂心的是，日前就曾傳出有上百名當地茶藝館女侍流竄到中南部，引發恐慌；如今又有知情人士透露，近期警察忙於疫情，根本無暇臨檢，其實雙北市個人工作室、情色業者仍持續在飯店、汽車旅館中攬客，有越南、泰國等多國女子提供性交易服務，儼然成為新的防疫破口。

(中時新聞網)