近期本土疫情急速升溫，國家圖書館推出「同心抗疫不鬆懈 國圖給力不停歇」網站，提供民眾在家即可觀看電影、聽演講、閱讀電子書，以在家學習來大幅降低接觸潛在病毒的風險，更可有效減緩民眾於此波嚴峻疫情期間所積累的不安與壓力。

「同心抗疫不鬆懈 國圖給力不停歇」網站，各項數位資源主要包含以下幾種類型：

一、「公共圖書館區域資源中心線上電影院」，提供百部以上國內外電影、紀錄片、動畫片，內容主題多元，兼具社會教育與休閒娛樂。只需利用全台各公共圖書館讀者證號及密碼，免下載任何程式，即可享受隨選隨看的閱聽樂趣，每月皆有新片上線。

二、「國家圖書館遠距學園」數位學習平台資源，集結各文教機構共同發展優質數位教學課程，包含圖資專業、人文藝術、寰宇漢學、語言學習、新課綱百寶箱等主題內容。

此外，國圖也自製豐富數位課程於國家圖書館閱讀教育推廣計畫主題網站，內容包括資訊系統的檢索利用教學、數位典藏資料庫系統的資源內容與操作方法介紹，使用者則可藉由數位學習課程滿足教學與研究上資訊查找的自我學習需求。

三、國圖建置之台灣記憶系統，典藏豐富臺灣歷史資源，於該專頁推出包括校園記憶、社會風貌、經濟發展、醫療衛生、對外關係及數位人文等主題之9個線上主題展，並提供主題性推介書單，在家線上看歷史展覽之餘，也能依據學習興趣，參考相關書目研讀以延伸學習。

四、國圖建置之「國圖到你家」數位頻道，將來自全國45個政府機關授權影音與電子書，透過數位電視盒及有線電視等通路，於家中電視完整實現知識學習。

(中時 )