國內半導體設備研發與服務廠商漢民科技轉投資的安肽生醫，除了專注於癌症藥物研究，近日協助國內業者成功開發出新冠肺炎病毒（COVID-19）篩檢試劑。繼2020年協助寶齡富錦、台康，取得台灣第一家抗原試劑TFDA認證後，保生國際與安肽生醫5月24日聯合宣佈，成功開發出新冠抗原檢測小型分析儀，並已獲得台灣TFDA的認證。漢民科技與安肽生醫，決定捐贈一批試劑給第一線的醫療從業人員，協助抗疫。

漢民科技投資的安肽生醫，於2018年進駐新竹科學園區，專注於開發癌症藥物。透過研發新一代免疫治療生物藥劑，經由對癌細胞的高度專一標靶作用、增強免疫檢查點阻斷功能並避免對正常細胞的攻擊而減少副作用，達到提高整體免疫系統對癌細胞的偵測以及毒殺作用。安肽生醫目前已經開發了噬菌體展示平台，表現人類合成抗體庫、原生性抗體庫以及免疫小鼠的抗體庫，可用於篩選對癌症標靶分子與免疫檢查點分子具有專一性結合能力的單株抗體。

2020年面對COVID-19衝擊全球，安肽生醫決定撥出研發資源，協助台灣廠商開發抗原快篩檢驗試劑。由於安肽已自行設計建構人類抗體庫，因此能快速開發SARS-CoV-2病毒抗原的專一性抗體，提供前期快篩試劑開發所需的抗體給合作夥伴開發快篩試劑。

2020年3月，安肽生醫即與台康生技與寶齡富錦生技三家公司，形成COVID-19快篩試劑聯盟，共同開發新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑，於4月22日向台灣衛生福利部食品藥物管理署（TFDA）申請專案製造許可，且在8月27日順利取得製造許可，成為台灣第一家推出快篩試劑的公司。後陸續於菲律賓、印度、新加坡、比利時、歐盟─CE等地區，取得各國FDA認證。

此外，在漢民科技協助下，安肽生醫去年與保生國際生醫結盟。安肽生醫負責開發COVID-19病毒之核蛋白（Nucleocapsid protein）與棘突蛋白（spike protein）高專一性抗體設計，提供保生國際開發病毒抗原快篩檢測機台。保生國際已成功開發出新冠病毒抗原檢測小型分析儀，於5月12日獲得台灣TFDA的認證，並在5月24日正式對外發表。

安肽董事長沈三泰表示，過去在染疫人數少時，主要是利用PCR檢測病毒的基因。PCR檢驗精確，只可惜加上檢體運送等約需費時2日。疫情升溫後，染疫人數大增，包括台北、新北市府與各地區醫院，開始大量使用抗原快篩檢驗試劑，在15分鐘內，快速找出隱藏的感染源。由於抗原快篩試劑仍不免出現偽陽性，因此，抗原試劑不會取代PCR，但目前世界各國都在利用快篩檢驗方式，針對具傳染力的帶原者，與非具傳染力的人員，進行有效分流，可降低此時寶貴醫療資源之負荷。目前保生國際開發的檢測分析儀，一次可以檢驗三份檢體。

為協助抗疫，快速檢測出染疫樣體，漢民科技與安肽生醫，24日共同宣佈，將捐贈一批抗原快篩試劑，幫助第一線的醫療與工作人員，能夠快速應變。兩方將洽詢地方醫療機構，了解實際需求後，進行統計與發送，希望對台灣抗疫，並對第一線醫護與工作人員，盡一份心力。

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