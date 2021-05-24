穩定大宗商品價格，大陸官方再有新動作。大陸國家發改委24日上午發文公布，發改委、工信部、國資委、市場監管總局、中證監等五個部門於23日召開會議，聯合約談了鐵礦石、鋼材、銅、鋁等行業具有較強市場影響力的重點企業，強調將密切跟蹤監測大宗商品價格走勢，加強大宗商品期貨和現貨市場聯動監管，排查異常交易和惡意炒作，堅決依法嚴厲查處達成實施壟斷協議、散播虛假信息、哄抬價格、囤積居奇等違法行為。

香港經濟日報報導，受此消息影響，A股24日開盤後鋼鐵、鐵礦石等類股跌幅居前。另外，鐵礦石期貨主力跌幅擴大至8.4％，熱卷、螺紋跌超6％。大陸國內焦炭期貨主力合約跌超5％，跌破每公噸人民幣（下同）2,300元水準，創3月末來低位至每公噸2,293元。

此前，大陸國務院常務會議在7日內兩次喊話大宗商品。5月12日，大陸國務院總理李克強要求，要密切跟蹤分析國內外形勢和市場變化，做好市場調節，應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合，保持經濟平穩運行。5月19日，李克強再提及，要做好大宗商品保供穩價工作，保持經濟平穩運行。

(工商 )