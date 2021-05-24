監察院今天公布最新一期廉政專刊，台南市長黃偉哲展現驚人還款能力，上次申報1800多萬元債務，此次已完全還清，存款還增加23萬元，宜蘭縣長林姿妙存款爆增7千萬元，主因是代管宜縣府代管農地重劃經費專戶，台中市長盧秀燕的存款，則短短一年就縮水了226萬元。

根據最新一期廉政專刊，基隆市長林右昌申報土地3筆建物7筆，存款837.6萬元，與上次申報相較，增加58萬元，另有債務2721.9萬元，較上次的債務減少21萬元。

林右昌也信託一檔順達科技股票120萬元，由於之前臺股表現頗佳，此次申報的股票配息達126.8萬元，較上次申報的配息增加56萬元。

黃偉哲與妻子劉育菁申報4筆土地、4筆建物，2輛汽車，存款312.1萬餘元，較上次申報增加23萬元，有價證券23.6萬餘元，也增加了7萬多元，另有一張3萬多元的黃金存摺以及13張保單。

黃偉哲上次申報曾有債務共1834萬餘元，其中含1筆向潘姓友人借貸的選舉款項1700萬元，不過此次申報的債務為零，顯示都已還清。

盧秀燕與丈夫廖述嘉申報3筆土地、1輛汽車、存款879.2萬餘元，加上信託的活期存款10萬餘元，共計約890萬元，與上次申報資料相較減少226萬元。

在有價證券部分，盧秀燕連同信託股票總值711.9萬元，較前次申報增加了107萬元，另有黃金存摺價值488萬元及保單11張，黃金存摺的價值與上次相較也增加近百萬元。

林姿妙存款上次申報時僅31萬餘元，不過這次申報卻有高達7038萬元，爆增7千萬元，另背負債務2023萬元，與去年相較也減少189萬元。林姿妙存款爆增主因在於多了7筆宜蘭縣政府代管農地重劃經費專戶，每一帳戶均有1000萬元，總共7000萬元。

林姿妙的債務中，有一筆1978萬元是去年7月向臺灣銀行宜蘭分行借的週轉金，還有一筆是去年8月向林姓人士借款45萬元拿來還國泰人壽的保單借款，林姿妙另有2張保單，與前次相較，保單減少一張。

此外，林姿妙也申報了5筆的土地與1筆建物，這些不動產，在去年5月曾因銀行轉貸而塗銷信託，不過此次財產申報時，又再度申報信託。

苗栗縣長徐耀昌申報7筆土地，建物5筆，其中4筆位於苗栗縣頭份市，1筆位於苗栗縣南莊鄉；存款為1645萬餘元，另有永豐金股票8270元。

彰化縣長王惠美共有2筆土地及1筆建物，均位於彰化縣鹿港鎮；存款為140萬元，有價證券680.7萬元，黃金存摺260.9萬元；債務524萬3288元，分別為2筆週轉金、1筆房貸；並投資彰化第六信用合作社股金1萬元，還信託151萬2000元的股票。

(中時 )