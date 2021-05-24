金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站今天上午雇工拆除快篩門之二。（李金生攝）

縣長楊鎮浯到場巡視大發雷霆，痛罵「七早八早是要拆給誰看？」站主任洪念慈則解釋因為中央認定縣府違法，航站因此無法提供配合設站的場地，場面十分火爆緊張。（李金生攝）

針對中央撤銷公告，楊鎮浯縣長表示非常遺憾，但強調快篩是為了金門好，為了鄉親好，為了台灣好，希望有效防堵疫情繼續擴散蔓延，以確保離島金門這塊淨土，期待中央能體察金門醫療量能有限，盡快同意執行。（李金生攝）

金門機場「快篩令」遭中央半夜發稿撤銷，民航站今天上午雇工拆除快篩門，縣長楊鎮浯到場巡視大發雷霆，痛罵「七早八早是要拆給誰看？」站主任洪念慈則解釋因為中央認定縣府違法，航站因此無法提供配合設站的場地，場面十分火爆緊張。

因應中央撤銷快篩令，縣府今天也調整為「非強制性勸導入境旅客進行快篩」，並請衛生局依程序報請中央同意。對象則為一、與確診者接觸者、足跡交集者。二、來自高風險的熱區雙北、桃園的旅客。三、自覺自身有感染之虞者，均強烈建議接受快篩檢測。

針對中央撤銷公告，楊鎮浯縣長表示非常遺憾，但強調快篩是為了金門好，為了鄉親好，為了台灣好，希望有效防堵疫情繼續擴散蔓延，以確保離島金門這塊淨土，希望中央能體察金門醫療量能有限，盡快同意執行。

金門航空站今天一早就雇工拆除原定今天起啟用的快篩站，入境鄉親和旅客須持3天內核酸陰性證明，若無法提供則於機場接受快速篩檢。但衛福部隨後在深夜發布新聞稿，指此舉違反傳染病防治法第37條第3項等相關法律規定，又經指揮官於當晚親自致電溝通仍不依法完備程序於後，故依法撤銷。

楊鎮浯到機場視察整備和作業情況，發現快篩門已遭火速拆除，當場大動肝火，連續質問金門民航站主任洪念慈：「難道連非強制性快篩也不行嗎，為甚麼嚇得七早八早就急著拆掉，是要拆給誰看？」場面十分尷尬。

(中時 )