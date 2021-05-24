裕隆集團三家車廠今年第一季均交出亮麗的成績單。裕隆(2201)、中華(2204)、裕日車(2227)預計於本周三（26日）舉行法說會，市場聚焦因疫情、缺料等變數帶來的營運挑戰，以及全年營運的成長動能。

受惠大陸轉投資事業獲利貢獻及減資效益，裕隆集團上市公司第一季均繳出不錯的獲利成績，其中，裕隆第一季稅後淨利13.58億元、年增5.9倍，EPS達1.39元；中華車稅後淨利12.84億元、年增1.1倍，EPS達2.35元；裕日車稅後淨利8.09億元、年增3.6倍，EPS達2.70元。

裕隆集團2019年底全面整頓財務，一口氣認虧244億元，大幅減輕財務負擔，經過一年的休整後，去年開始逐步恢復元氣，今年首季營運表現佳。不過裕隆集團今年面臨新的挑戰，包括國內車市競爭，集團各品牌缺乏重量級新車產品支援；以及本土疫情升溫，對短期車市衝擊，裕隆集團第二季與下半年的獲利重擔，預計將落在大陸的轉投資事業成長動能。

裕隆受惠子公司如裕日車、裕融(9941)等貢獻增強、華創的費用減少等因素，裕隆第一季EPS 1.39元，展望第二季，中國車市規模持續優於去年同期，可望帶動裕日車、中華車銷量以及裕融等營運走強，法人預估裕隆整體第二季業績有望繼續比去年成長，全年營運仍可比去年更上一層樓。

(時報資訊)