國內疫情日趨嚴峻，軒郁(6703)在去年疫情初開始測試遠距雲端營運，目前虛實整合的商業模式轉型已有顯著成效。展望第二季，旗下自有品牌電商平台受疫情帶動居家網購商機外，防疫相關用品業績平均成長4~10倍，預計將帶動一波新業績成長動能。

軒郁自108年11月併入保健食品公司新普利為旗下百分百子公司，軒郁正式以美容、保健，雙生技引擎驅動未來成長的生技品牌集團，旗下保健產品尤其以夜酵素及益生菌為新普利的主力產品，在疫情來襲的當下，國人重視自身免疫力的提升，旗下保健食品營收將因此大幅受惠。

軒郁指出，經過去年一整年疫情的挑戰，公司商業模式轉型已有顯著成效，集團已成功轉型成為線上與線下高度融合互補的新OMO盈利模式。第二季因有母親節感恩慶檔期，及618電商年中慶，旗下美妝與保健品牌陸續推出年度重點新品搭配全新代言人，再加上防疫相關用品大幅成長，將帶動一波新業績成長動能。

軒郁將持續加大投入新商品核心技術的研發並以自建的大數據分析工具搭配旗下多品牌的經營策略，針對不同消費者需求推出適合該族群的高功能性產品，打造更方便與舒適的品牌電商購物體驗。

(時報資訊)