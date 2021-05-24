美國參議員就公路和橋樑等基礎設施的建設達成兩黨協議，由共和黨和民主黨參議員組成的小組發布一項交通方案，將擴大高速公路、道路和橋樑的建設經費。

美國國會正在尋求兩黨合作方式，以提升和改善國內基礎設施。參議院環境和公共工程委員會發布這項法案，未來5年的基礎設施經費將提高34%，達到至少約3000億美元。

先前的經費授權已經於2020年到期，美國國會於是批准了延長一年至今年9月。

該委員會列席議員西維吉尼亞州的Shelley Moore Capito表示，這項全面性的兩黨法案不僅將有助於我們重建和修復美國地面運輸系統，也將有助於我們建造新的交通基礎設施 。

在眾議院方面，上周三共和黨人就地面交通經費的重新授權提出法案，其規模達到4000億美元，將為高速公路、橋樑和公共運輸系統提供資金。

在美國國會推進地面交通計畫之際，華盛頓當局正設法就規模更大的基建方案達成協議。為了獲得兩黨支持，上周五白宮將其最初規畫的2.3兆美元基建計畫規模調降至1.7兆美元，但仍遠遠超出參議院共和黨人4月提出的5680億美元基建方案。共和黨表示，白宮此舉凸顯出雙方認知的鴻溝。這也表示，兩黨想要在本月底的非正式期限前達成協議，恐怕並不容易。

(時報資訊)